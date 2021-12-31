Beşinci doz korona virüs aşısı için randevular açıldı
2 doz Sinovac, 2 doz Biontech aşısı olmuş ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş bireyler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.
SAĞLIK 31.12.2021, 16:17 31.12.2021, 16:48
Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı başarılı mücadelesi sürüyor.
İlk yerli aşımız olan TURKOVAC için Türk bilim isanlarımız, gece gündüz demeden çalıştı.
İLK YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI
Aralıksız süren çalışmalar sonucunda aşı insanlar üzerinde denenmeye başlandı.
TURKOVAC'ın Kasım 2020’de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı.
FAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması hepimiz için bir umut oldu.
4. AŞININ ARDINDAN 3 AY SONRA HATIRLATMA DOZU HAKKI
Bu kapsamda bugün itibarıyla Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada koronavirüsle kapsamında 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçenler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.
Özellikle sağlık çalışanları bu kapsama giriyor.
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