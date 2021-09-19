Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Kral'dan öneriler
Mevsim değişimlerinde hava sıcaklığının farklılaşmasıyla birlikte özellikle gribal enfeksiyonlarda yaşanan artış tartışmasız dikkat çekiyor.
SAĞLIK 19.09.2021, 14:00 19.09.2021, 16:15
Bu anlamda bağışıklığı güçlendirmek adına yapılan meyve-sebze alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var.
O hususları Aksu Haber’e değerlendiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Kral, özellikle mevsim geçişleri ve sonbaharda bağışıklığı güçlendirmenin yollarını paylaştı.
Kral konuşmasının devamında, alınan ürünlerin organik mi hormonlu mu olduğu konusunda ayırt edici özellikleri anlattı.
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