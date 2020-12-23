Bilim Kurulu bugün toplanacak

Değişime uğrayan koronavirüs aşılarına etkisi olur mu, Türkiye'de değişime uğrayan virüs vakası var mı, laboratuvar testlerinden ne çıktı? Bilim kurulunun gündeminde bu konuların olması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde saat 17:00’de toplanacak.

Toplantı sonrası saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklaması yapacak.

"Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor"

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre, son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 309 olarak kayda geçti, 251 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960, vefat sayısı 18 bin 602, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 3 bin 309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek." demişti.