Bilim Kurulu sona erdi: Hatırlatma dozu son derece önemli

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Hatırlatma dozu koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırıyor" denildi.

SAĞLIK 08.09.2021, 21:08 08.09.2021, 21:25
Bilim Kurulu sona erdi: Hatırlatma dozu son derece önemli

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi, yüz yüze eğitim, salgının seyri ve hatırlatma dozu oldu. Bakan Koca, toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı.

"Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz" diyen Koca, şunları söyledi:

"Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir. 

Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olun."

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