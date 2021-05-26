Bilim Kurulu toplantısı sona erdi: Bakan Koca'dan kritik açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılanacak"

1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak. Yerli aşımızla ilgili son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.

"270 milyon doz aşıyı imza altına aldık"

Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık. (COVID-19) Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim. (COVID-19'la mücadele) Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi.

Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi.