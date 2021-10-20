Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi: Okulların kapanması asla gündemimizde olmayacak

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yaptı. Koca, gençleri tedbirlere uyma konusunda çağrısını yineledi, "Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak" dedi.

SAĞLIK 20.10.2021, 22:55
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi: Okulların kapanması asla gündemimizde olmayacak

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