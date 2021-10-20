Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi: Okulların kapanması asla gündemimizde olmayacak
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yaptı. Koca, gençleri tedbirlere uyma konusunda çağrısını yineledi, "Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak" dedi.
SAĞLIK 20.10.2021, 22:55
Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz. Gençler, sizleri mücadelede ön safa davet ediyorum. pic.twitter.com/Hu4uASTy1Y— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 20, 2021
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