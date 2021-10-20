Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi: Okulların kapanması asla gündemimizde olmayacak

Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz. Gençler, sizleri mücadelede ön safa davet ediyorum. pic.twitter.com/Hu4uASTy1Y