Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Bakan Koca, toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı.
SAĞLIK 22.09.2021, 21:54 23.09.2021, 15:43
Bakan Koca, toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız.
Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar."
Bilim Kurulu: “Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız.” pic.twitter.com/iabiZIQOJz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 22, 2021
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