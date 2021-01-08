Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması! İşte detaylar...

Bakan Koca paylaşımında "Acil Kullanım Onayı’nı takiben yaşlılarımız ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

2021 yılının ilk Bilim Kurulu toplantısında Aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Küresel salgının yıkıcı etkisine son vermesini ümit ettiğimiz aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz. pic.twitter.com/YIKU4cSusv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021

"2021 YILININ İLK TOPLANTISINDA AŞI PLANLAMASINI ELE ALDIK"

Koca yaptığı paylaşımda, "2021 yılının ilk Bilim Kurulu toplantısında Aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Küresel salgının yıkıcı etkisine son vermesini ümit ettiğimiz aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz.

"17 BİN 700 DOZ AŞI UYGULADIK"

Teslim aldığımız aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir. Şu ana kadar 10.000’in üzerinde gönüllüye 17.700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir.

"18 YAŞ ÜZERİ TÜM VATANDAŞLARIMIZI AŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Acil kullanım onayını takiben büyüklerimiz ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Lojistik planlaması, başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır." ifadelerini kullandı.