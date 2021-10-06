Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Bakan Koca imzalı paylaşılan metinde, "Bugün itibarıyla aktif vakalarımızın yüzde 50'den fazlası 30 yaş altından oluşmaktadır." denildi.
SAĞLIK 06.10.2021, 19:54
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Bakan Koca, “Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur.
İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum.” ifadelerini kullandı.
Bilim Kurulu sonrasında yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
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