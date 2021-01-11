Bilinen en güçlü doğal antibiyotik : Udi hindi
Koronavirüs nedeniyle vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendiren doğal ürünlere olan ilgisi arttı.
SAĞLIK 11.01.2021, 17:02 11.01.2021, 18:36
Bu ürünlerin başında yer alan Udi Hindi'nin, Geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan ve bağışıklık sistemini destekleyerek mikropların vücuttan atılmasını sağlıyor.
Bitki uzmanı Muhittin Kandırmaz, udi hindi’nin faydalarını Aksu Haber’e anlattı.
Konuşmasının devamında kandırmaz, vatandaşların pandemi döneminde en çok tercih ettiği bitki ve yağlarına da değindi.
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