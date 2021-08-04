BioNTech aşılarının yeni sevkiyatı Türkiye'de
Almanya merkezli biyoteknoloji şirketinin koronavirüs aşıları ülkemize getirildi.
SAĞLIK 04.08.2021, 10:57
Koronavirüs salgınıyla mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sevkiyat devam ediyor.
AŞILAR ANKARA'DA
Son olarak BioNTech'in ürettiği aşıların yeni sevkiyatı, uçakla Ankara'ya getirildi.
Aşılarla ilgili randevu sisteminin, 5 Ağustos'tan itibaren yeniden açılacağı kaydedildi.
ŞİMDİYE KADAR UYGULANAN AŞI SAYISI
Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu'ndaki verilere göre, şimdiye kadar toplam yapılan aşı sayısı 74 milyon 131 bin 905 oldu.
Veriler, birinci doz için 41 milyon 244 bin 691, ikinci doz için 27 milyon 749 bin 107 şeklinde kaydedildi.
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