BioNTech aşısı Türkiye'de

Türkiye’de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu.

Nisanda 4,5 milyon doz olacak

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşılarının, özel koşullara sahip bakanlık depolarına yerleştirildi.

Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı nisanda 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek.

-80 derecede saklanıyor

Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda -80 derecede muhafaza ediliyor.

Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak.

Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak.

Kahramanmaraş’ta 167 binden fazla kişi aşılandı.