Birçok hastalığa iyi gelen Hatmi çiçeği!

Havaların soğumasıyla başta grip olmak üzere pek çok hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tutmaya başladı.

Dağlarda kendiliğinden yetişen halk arasında ise adına 'Fatmagül çiçeği' denilen Hatmi çiçeği birçok hastalığa faydasıyla biliniyor.

Hatmi çiçeği bitkisel tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılan bir bitki türü olarak dikkat çekiyor. Korona virüsün akciğerlere ciddi anlamada zarar verdiği belirtilerek tüm vatandaşlara Hatmi çiçeği tüketme tavsiyesinde bulunuluyor.