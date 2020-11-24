Birçok hastalığa iyi gelen Hatmi çiçeği!

Halk arasında 'Fatmagül çiçeği' olarak bilinen Hatmi çiçeği hem korona hem de gripten korunmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.  Vücuttaki pek çok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen ve demlenerek içilen Hatmi çiçeği halk arasında 'Fatmagül çiçeği' olarak da biliniyor.

SAĞLIK 24.11.2020, 15:46 24.11.2020, 15:59
Birçok hastalığa iyi gelen Hatmi çiçeği!

Havaların soğumasıyla başta grip olmak üzere pek çok hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tutmaya başladı.

Dağlarda kendiliğinden yetişen halk arasında ise adına 'Fatmagül çiçeği' denilen Hatmi çiçeği birçok hastalığa faydasıyla biliniyor.

Hatmi çiçeği bitkisel tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılan bir bitki türü olarak dikkat çekiyor. Korona virüsün akciğerlere ciddi anlamada zarar verdiği belirtilerek tüm vatandaşlara Hatmi çiçeği tüketme tavsiyesinde bulunuluyor.

#Fatmagül çiçeği #Hatmi çiçeği
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