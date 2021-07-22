Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken ABD'den gelen bir haber korkulara neden oldu. Ülkede koronavirüsün ardından bu kez de Monkeypox (Maymun çiçeği) alarmı verildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 27 eyaletten 200'ü aşkın kişiyi takibe alırken, Çin'de virüs nedeniyle 53 yaşındaki bir veteriner hayatını kaybetti. Uzmanlar, Monkeypox'un en yaygın belirtilerinin ateş, titreme, kas ağrısı ve yorgunluk olduğunu ifade ediyor.

SAĞLIK 22.07.2021, 10:26
Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Virüs 200 milyona yakın kişiye bulaşırken, dünya genelindeki ölüm sayısı 4 milyonun üzerine çıkmış durumda. Özellikle Hindistan'da çıkan Delta varyantı sonrası pek çok ülkeden kötü haberler gelmeye başladı. Vaka sayıları dünyanın pek çok bölgesinde yeniden artış trendine girdi.

KORONA BİTMEDEN MAYMUN ÇİÇEĞİ ALARMI

Uzmanlar "Mutlaka aşı olun" ve "Maske takmaya devam edin" uyarısında bulunurken dünya tabiri caizse ABD'den gelen haber ile sarsıldı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ABD'de Monkeypox (maymun çiçeği) alarmı verildi.

CDC HAREKETE GEÇTİ

Aynı habere göre, Nijerya'nın Lagos kentinden ABD'nin Dallas kentine giden bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edilmesi üzerine ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) harekete geçti. CDC söz konusu kişi ile temaslı olan 27 eyaletten 200'ü aşkın kişiyi takibe aldı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada bu kişilerin 30 Temmuz'a kadar izleneceği bilgisinin altı çizildi.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU?

Deride kabarcıklara neden olan nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor. Tropikal Afrika'da küçük ölçekli maymun çiçek virüsü salgınları düzenli olarak baş gösteriyor. Maymun çiçeği virüsü insanlara genellikle enfekte bir hayvan ile temas veya enfekte hayvan ısırıkları yoluyla bulaşıyor.

Salgınlar esnasında hasta kişilerle yakın temas yoluyla da insandan insana bulaşım meydana gelebilir, ancak şimdiye kadar insandan insana bulaşımın tek başına maymun çiçeği virüsü yayılımını devam ettirdiğine dair kanıt bulunamadı. İlk olarak 1958 yılında Kopenhag'ta (Danimarka) Devlet Serum Enstitüsü'nde tespit edilen virüsün herhangi bir tedavisi veya uygun bir aşısı bulunmuyor. Ancak çiçek aşısının maymun çiçeği virüsünü önlemede % 85 etkili olduğu kanıtlandı.

MONKEY B, ÇİN'DE CAN ALDI

Öte yandan Çin'de 17 Temmuz'da yayımlanan bir raporda, Maymun B virüsü adlı nadir hastalığa yakalanan 53 yaşındaki bir veterinerin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilmişti. Çin'in başkenti Pekin'de hayatını kaybeden bir adamda "Monkey B" (BV) virüsüne rastlandı. Hayatını kaybeden kişi, Çin'de bu virüsten kaynaklanan ilk ölüm olarak kayıtlara geçmişti.

Virüs ilk olarak 1932 yılında Macaca ailesinden makak maymunlarına has 'alphaherpesvirinae virüs olarak tanımlanmış ve izole edilmişti. Virüsün direkt temas ve vücut sıvısı alışverişiyle bulaştığı ve ölümcüllük oranının yüzde 70 ila 80 arasında olduğu biliniyor. Bu iki virüsün isimlerindeki benzerliğe rağmen farklı iki tür olduğuna dikkat çeken bilim insanları buna rağmen iki hastalığın semptomlarının birbirine benzediğini açıkladı.

BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar bu iki virüsün en yaygın belirtileri arasında ateş, titreme, kas ağrısı ve yorgunluğun bulunduğunu açıkladı. ABD'de yaşanan bu gelişme 'Yeni bir salgın mı başlıyor?' paniği yarattı. Ancak bilim insanları bu virüsün insandan insana bulaşmasının oldukça nadir olduğunu belirterek koronavirüs kadar kolay yayılmadığının altını çiziyor. Söz konusu virüs deri döküntüsü kaşıntıya neden olabiliyor ve kabuğa dönüşmeden farklı evreler geçiriyor.

47 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Maymun çiçeği virüsü taşıyan kişilerin çoğu hastalığı hafif atlatıyor. Ancak 100 vakadan biri ölümcül olabiliyor. 2003 yılında ABD'de yaşanan yayılmada, 47 kişi ölmüştü.

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