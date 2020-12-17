Bitki çayları nasıl tüketilmeli?
Havaların soğuması ve yağışların gelmesiyle birlikte bitki çaylarının kullanımı artmaya başladı.
SAĞLIK 17.12.2020, 12:02 17.12.2020, 20:51
Pandemi döneminde vatandaşların tercih listesinde olan bitki çaylarının fazlası ise insan vücuduna zarar.
Bitki çayları nasıl tüketilmeli sorusuna cevap veren Diyetisyen Seval Berktaş Aksu Haber’e bitki çayının nasıl tüketileceği hakkında bilgiler verdi.
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