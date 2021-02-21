Bitkisel çay reklamlarına dikkat!
Sosyal medya üzerinden yapılan bitkisel çay reklamlarına dikkat.
SAĞLIK 21.02.2021, 14:26
Ameliyat ile zayıflayan kişileri bitkisler çaylarla zayıfladı diye gösteren dolandırıcılar yine iş başında.
Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gülşah Yüzbaşıoğlu Kütükçü’den vatandaşlara böyle tuzaklara düşmemesi konusunda uyarı geldi.
Yaşam Koçu Gülşah Yüzbaşıoğlu kütükçü bitkisel çaylarla zayıflamak mümkün değil ifadelerini kullandı.
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