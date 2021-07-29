Bu görüntüler Türkiye'den Kuş Gribi patlak verdi!

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kuş gribi şüphesi ile kanatlı kümes hayvanları öldürülerek ortadan kaldırıldı.

SAĞLIK 29.07.2021, 14:40 29.07.2021, 16:10
Bu görüntüler Türkiye'den Kuş Gribi patlak verdi!

Yeşilyurt ilçe merkezinde kanatlı kümes hayvanlarından bazılarının telef olması yetkilileri harekete geçirdi. İlçe merkezinde belirlenen 3 adreste İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

ONLARCA HAYVAN TECRİT ARACINA KONULDU

Özel kıyafet giyen ekipler belirlenen adreslerde bulunan kümes hayvanlarını topladı. Onlarca kaz, ördek, tavuk itlaf edilmek üzere hayvan itlaf ve tecrit aracına konuldu.

HAYVANLARDAN NUMUNE ALINDI

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından telef olan hayvanlardan numune alınarak laboratuvara gönderildiği, hayvan ölümlerinin yaşandığı yerlerde tedbir amaçlı çalışma yapıldığı öğrenildi.

İşte bölge halkını tedirgin eden o görüntüler;

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