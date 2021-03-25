Çene dolgusu furyası! Estetik trendine erkekler de katıldı
Ünlüler çene dolgusuyla yüz hatlarını keskinleştirince takipçileride onlara benzemek için kolları sıvadı.
SAĞLIK 25.03.2021, 12:41 25.03.2021, 12:49
Kimi kemikli bir yüz istedi kimide gıdısından kurtulmak.
Talep patladı çene dolgusu furyasına erkeklerde katıldı.
Ünlü isimlerin sosyal medyadaki kusursuz fotoğrafları altın oranı yakalama merakı başlattı. Doğuştan sahip olamayanlarda ellerinde fotoğraflarla estetik merkezlerinin kapılarını çaldı.
Uygulamanın kalıcılığı 6 ay ile 2 yıl arasında değişiyor fiyatı ise 2 bin liradan başlıyor.
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