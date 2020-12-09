Çin aşısında son aşamaya ulaşıldı!

Çin’de 100’den Fazla Bilim İnsanının Üzerinde Çalıştığı Corona Virüsü Aşısında Nihayet Son Aşamaya Ulaşıldı.

Türkiye’deki İlk Uygulama İse Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Üç Sağlık Çalışanı İle Başlatıldı.

Türkiye’yeDE Bakanlık Tarafından Çin’den Alınan Sinovac Aşısının Faz 3 Klinik Araştırması İçinde Türkiye Endonezya VE Brezilya İle Birlikte Yer Aldı.

Ksü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Selma Ateş Şuan İçin En İyi Korunma Yönteminin Aşı Olduğunu Söyledi.

Ksü Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can İse Yaptığı Yazılı Açıklamada Covid19 Aşısı İle İlgili Devletimizin Açıklamaları Bizim İçin Önemli, Covid-19 İle Mücadele Kapsamında Tıp Fakültesi Olarak Sağlık Çalışanlarımızla Birlikte Yer Almaktayız. Bu Kapsamda Vatandaşlarımızı Sosyal Mesafe Maske Ve Temizlik Kurallarına Uymaya Bir Kez Daha Davet Ediyorum İfadelerine Yer Verdi.