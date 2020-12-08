Çin aşısından güzel haber!

Endonezya'da bin 600 kişide yapılan klinik deneylere göre aşının etkinliğinin yüzde 97 olduğu belirtildi.

Çalışma süresince kaç katılımcının enfekte olduğu açıklanmazken Endonezya Devlet İlaç Kurumu tam sonuçları bekleyecek. Duruma göre ocak ayının sonuna doğru aşı için acil kullanım izni verilebilecek.

Türkiye de Sinovac'tan 50 milyon doz aşı siparişi vermişti ve aşıların 11 Aralık’tan itibaren aşamalı şekilde uygulanacağı belirtilmişti