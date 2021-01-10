Çin aşısının faz 3 çalışmalarında sona gelindi

Türkiye'de sağlık çalışanlarıyla başlayacak aşı uygulaması için son hazırlıklar yapılıyor.

Bir yandan da aşının Türkiye'deki faz 3 çalışmalarında sona gelindi. Gönüllüler antikor testine çağrılmaya başlandı.

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, sona gelinen aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Akhan, aşılamanın bir an önce başlayıp yapılmasının önemini vurgulayarak, "Çok az kaldı. 10 bini geçtik zaten 13 bine ulaşmamaız bekleniyordu. 40'ı bulursak bitmiş olarak. Veriler sonuçta iyi toplandı" dedi.

10 bin kişi aşılandı, 34'ü koronavirüse yakalandı

Türkiye'de faz 3 kapsamında aşılanan 10 bin kişiden sadece 34'ü koronavirüse yakalandı. Brezilya'daki faz 3 çalışmalarında ise etkinlik yüzde 78 olarak açıklandı.

En önemli veri ise aşılanan kişilerin virüse yakalansalar bile hastalığı hafif geçirmeleri.

"Vürüse yakalanılsa bile hafif geçiriliyor"

Akhan, Brezilya'daki, Çin'den giden aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgi paylaştı:

"12 bin 400 kişiyi tamamlamışlar ve onlarda 170 kişide koronavirüs enfeksiyonu gelişmiş. Bu oran bize yüzde 78 olarak yansıdı. Virüse yakalananların hiçbiri ağır ya da orta ağır dediğimiz şekilde geçirmemiş. Aşıdan yarar görmüşler"

Aşının 60 yaş üzerindekilere de güvenle uygulanabileceği ifade ediliyor.

Çin'in Sinovak aşısının Türkiye'deki faz 3 çalışmalarıyla, Şili, Tayvan ve Singapur sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.