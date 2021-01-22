Çin’den ikinci parti aşılar geliyor!

Huzur evlerinde kalanlarla 90 yaş üstünün aşılanmaya başlanmasının ardından 85 yaş ve üstüne de aşı yapılmaya başlandı

Salgınınla mücadele sürecinde Türkiye'de başlayan aşı Uygulama Stratejisi doğrultusunda, eczane çalışanları da aşılanıyor.

Başlatılan aşılama çalışmaları çerçevesinde, bugün itibarıyla 1 milyon 200 bine yakın kişi aşılandı.

Cuma namazı sonrasından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'den ikinci parti aşının bu hafta sonuna kadar gelebileceğini bildirdi.

Öte yandan Avrupa Birliği, Kovid-19'a karşı aşılanacak kişilere "aşı sertifikası" verilmesini erteleme, virüsün daha hızlı yayılan türlerinin ortaya çıkması nedeniyle AB içindeki ve üçüncü ülkelerle yapılacak gerekli olmayan seyahatleri "güçlü şekilde caydırma" kararı aldı.