Çocuklarda şaşılığa dikkat! Belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Yaygın olarak karşılaşılan göz hastalıklarından bir tanesi şaşılık olarak bilinen iki göz arasında gelişen açısal uyum bozukluğudur.
SAĞLIK 14.06.2022, 14:27 14.06.2022, 16:55
Şaşılık tipik olarak çocukluk çağında gelişen bir görme rahatsızlığıdır. Çocuklar şaşılıkla doğabilir veya çocukluk döneminde gelişebilir.
Şaşılık sorununun, bireylerde dış görünümü olumsuz etkilemesinin yanı sıra görüş kalitesinde de Büyük oranda düşüşe sebep olduğundan bahseden Özel Megapark Hastanesi Megagöz Kliniği Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Abdik tedavisi oldukça elzem olan bir hastalık çeşidi olduğunu ifade etti.
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