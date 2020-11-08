Çörek otu yağının sağlığa mucizevi faydaları!

Sedef, akne, vitiligo gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan çörek otu yağı bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

Günümüzde çörek otu sağlık üzerinde oldukça etkili bir şifalı ot olup kullanan kişilere pek çok fayda sağlamaktadır.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan aktarcı Serkan Aydoğar, çörek otu yağına kış aylarının gelmesiyle birlikte satışların arttığını söyledi.