CoronaVac aşısı için 'Acil Kullanım Onayı' verildi
Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den sipariş ettiği, Sinocav firmasına ait Coronavac isimli inaktif Covid-19 aşıları için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kararını verdi. Analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 'Acil Kullanım Onayı' verdi. Onay sonrası Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyelerine aşı yapılacak.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''Dünya Sağlık Örgütü ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan "Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon" isimli aşı halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler Kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir.
Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir''
BAKAN KOCA VE BILIM KURULU ÜYELERİNE AŞI YAPILACAK
Onay sonrası Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyelerine aşı yapılacak.
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