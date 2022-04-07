COVİD-19 hastalığının uzun süreli etkileri!
Covıd-19 hastalığına yakalanıp tedavisinin ardından iyileşen hastaların önemli bir bölümü günlük hayata dönmeyi zorlaştıran semptomlarla karşı karşıya kalmaktadır.
SAĞLIK 07.04.2022, 15:28 07.04.2022, 16:50
Hastalığın yol açtığı semptomların olabildiğince azaltılması, hastanın günlük yaşam aktivitesinde mevcut kapasitesinin tam anlamıyla kullanması ve kaliteli nefes alıp verilmesinin sağlanması oldukça önemli bir rol oynuyor.
KSÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Kahraman Covid sonrası yapılması gerekenler konusunda Aksu Haber’e özel bilgiler verdi.
Namaz Vakti 07 Nisan 2022
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