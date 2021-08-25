COVID-19 risk haritasında "kırmızı" renkli tek il Şanlıurfa oldu

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon ve Bursa'da aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını hatırlattı.

Mardin'in "çok yüksek risk" (kırmızı) seviyesini "yüksek risk" (turuncu) seviyesine, Adıyaman'ın ise "yüksek risk" (turuncu) seviyesini "orta risk" (sarı) seviyesine indirdiğini belirtti.

Tek kırmızı ile Şanlıurfa kaldı

Haritadaki tek "kırmızı" ilin Şanlıurfa olduğunu bildiren Koca, "İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek" ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre Şanlıurfa'daki aşılama oranı yüzde 53,1 seviyesinde bulunuyor.

7-13 Ağustos'taki verilere göre, haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Şanlıurfa'da 293,77 olarak gerçekleşti. Bu oran bir önceki hafta 231,18'di. Bu da Şanlıurfa'da bir hafta içinde yüzde 27,07'lik bir vaka artışını gösteriyor.