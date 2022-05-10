Covıd-19 Tamamen Bitiyor Mu?

Uzmanlar maske kullanımının azalması ile birlikte diğer solunum yolu hastalıkları konusunda ise uyarıyor.

Ölümcül vakaların azaldığını belirten, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Nazik, salgın bitse bile diğer hastalıklara karşı dikkatli olunmasını önerdi.