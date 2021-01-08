Covıd-19 tanısında kullanılan mikrobiyolojik testler! Bu testler neyi ifade ediyor, hangisi daha güvenilir?
Korona virüs dünya çapında küresel bir salgın haline gelmesi ve milyonlarca kişiyi canından eden, yine milyonlarcasını yataklara düşürmesi nedeniyle, bu hastalığın tanısını koyabilmekte tedavi sürecinde önemli bir rol oynuyor.
SAĞLIK 08.01.2021, 16:40 08.01.2021, 18:11
Peki, Covid-19 hastalığıyla ilgili hangi testler bulunmaktadır ve bunlar tanının koyulabilmesi için ne kadar yeterlidir?
KSÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Ateş korona virüs tanısında kullanılan test yöntemlerini Aksu Haber’e anlattı.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Nizayi Can'da tıp fakültesi için bu alan her türlü tedbirin alındığını belitti.
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