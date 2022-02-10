Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesajlarıyla destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 2 gündür yaptırdığı PCR testleri negatif çıktı. Erdoğan, Twitter hesabından bu süreçte güzel mesajlarıyla destek olan herkese teşekkür etti.
Allah’a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2022
Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın…
Emine Erdoğan da hastalığı hafif belirtilerle geçiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, eşi Emine Erdoğan'ın da hastalığı çok hafif belirtilerle geçirdiğini anlatarak, "İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum" sözlerine yer verdi.
Allah’a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2022
Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın…
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