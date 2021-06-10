Delta varyantı daha ciddi enfeksiyonlara neden oluyor

Daha önce 'çift mutasyon' virüs veya 'Hint varyantı' olarak adlandırılan Delta varyantı, Hindistan'da hastaneye yatış ve ölüm sayısındaki artışı hızlandırdı.

SAĞLIK 10.06.2021, 11:57 10.06.2021, 12:00
Delta varyantı daha ciddi enfeksiyonlara neden oluyor

Son bir ayda, COVID-19 Hindistan'a ciddi zararlar verdi. Ülkede birçok kişi şu anda kısmi bir normalliğe geri dönerken, uzmanlar, COVID-19'un İngiltere'de 'Endişe Varyantı' olarak adlandırılan Delta varyantı ile ilişkili yeni semptom yelpazesinden endişe duyuyorlar.

Bilimsel olarak B.1.617.2 olarak adlandırılan Delta varyantı, bir virüs suşunun iki mutasyonunun birleşerek üçüncü, süper bulaşıcı bir suş oluşturmasını ifade ediyor. B.1.617.2 varyantı, iki ayrı virüs varyantından, yani E484Q ve L452R'den mutasyonlar içerir.

Genom dizilimi ve numune testi yardımıyla, Hindistan'daki ilk çift mutasyon vakası Maharashtra eyaletinde keşfedildi. Daha önceki laboratuvar sonuçları, Aralık ayından bu yana E484Q ve L452R mutasyonlarında keskin bir artış bildirdi. Daha önce 'çift mutant' virüs veya 'Hint varyantı' olarak adlandırılan varyant, bununla ilgili herhangi bir karışıklığı önlemek için DSÖ tarafından resmi olarak 'Delta varyantı' adını aldı. Bununla birlikte, İngiltere'de tespit edilen ilk mutant virüs artık 'Alfa' olarak adlandırılırken, Güney Afrika ve Brezilya varyantı sırasıyla 'Beta' ve 'Gama' olarak biliniyor.

Uzmanlar, Hindistan'daki ikinci dalganın Delta varyantı nedeniyle yaşandığı konusunda hemfikir.

DAHA FAZLA HASAR VERİYOR

Delta varyantının diğer iki mutasyondan, E484Q ve L452R'den gelen genetik kodu taşıdığı göz önüne alındığında, insan bağışıklık sistemine girmesi ve organları istila etmesi daha da kolay hale geliyor. Ek olarak, yeni varyantlar spike proteinin yapısını değiştirme eğiliminde olduğundan, kendisini insan konakçı hücrelerine bağlamada daha etkilidir ve hızla çoğalarak orijinal bir COVID türünden daha fazla hasar verir.

Son raporlara göre uzmanlar, Delta varyantının daha şiddetli olduğunu öne sürüyorlar. Hindistan'daki doktorlar tarafından işitme kaybı, ciddi mide problemleri ve kangrene neden olan kan pıhtıları Delta varyantı ile ilişkilendirilmiştir. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, 'Beta' ve 'Gama' varyantları ile enfekte olan COVID hastalarında böyle bir semptom bildirilmemiştir.

Şu an itibariyle, Delta varyantı 60'tan fazla ülkede rapor edilmiştir ve İngiltere, Delta varyantının, COVID hastalarında öncekinden daha fazla hastaneye yatışa neden olduğunu bildirmiştir.

Uzmanlar, hastanede yatan hastaların artmasının nedeninin Delta varyantı olabileceğine inanıyor. Geçmişte herhangi bir pıhtılaşma sorunuyla ile ilgili öyküsü olmayan şiddetli COVID hastalarının, birden fazla kan pıhtısı oluşumu yaşadığı görüldü. Buna ek olarak, doktorlar bağırsaklara bağlı kan damarlarında şiddetli mide ağrısına neden olan pıhtılar da tanımladılar.

TEK ETKİLİ YÖNTEM AŞI

Aşıların Delta varyantına karşı etkili olduğuna dair somut bir kanıt olmamasına rağmen, aksini kanıtlayacak hiçbir şey de yok. Virüsün yeni suşları bağışıklık tepkilerinden kaçma yeteneğine sahip olduğundan, aşıların onlara karşı çok etkili olmama ihtimali vardır. Ancak şu an itibariyle kendimizi ve başkalarını ölümcül virüsten korumanın tek yolu aşı olmaktır. Aşılar, varyantlara karşı etkili olabilir veya olmayabilir, ancak enfeksiyonla ilişkili şiddeti ve ölüm oranını kesinlikle en aza indirmektedir.

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