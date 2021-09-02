Delta varyantı dünyayı tehdit ediyor!

Türkiye’de Kovid-19 vaka sayısı bir haftadır 17-19 bin aralığında seyrediyor. Ölenlerin sayısı ise günlük 250 hastaya ulaştı. Uzmanlar, Delta varyantının Vuhan’da ilk tespit edilen virüsün türüne göre 2 kat daha öldürücü olduğunu söylüyor.

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

Çift doz aşılama bu varyanta karşı yüksek koruyucu etkinlik sağlıyor. İki doz BioNtech aşısı uygulanan kişilerin bu varyanttan korunma oranı %88 olarak belirtilmişken, bu oran tek doz aşılılarda yüzde 33’lere kadar düşüyor.