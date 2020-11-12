Dev şirket duyurdu: Koronaya karşı ilaçta hayal kırıklığı
Ünlü ilaç üreticisi AstraZeneca'nın kan kanseri ilacı Calquence'ın corona virüs tedavisinde etkisiz olduğu ortaya çıktı.
İngiltere-İsveç ortaklığı olan ünlü ilaç şirketi AstraZeneca tarafından kan kanseri tedavisi için kullanılan Calquence ilacının Covid-19 tedavisinde başarısız olduğu açıklandı.
GELİŞTİRİLEN AŞI ETKİLENMEDİ
Şirket tarafından “hayal kırıklığı” olarak açıklanan durum sonrasında AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen potansiyel yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının etkilenmediğinin de altı çizildi.
Reuters'ın haberine göre COVID-19 hastalarının bağışıklık sisteminde oluşan sorunları baskılaması amaçlanan kan kanseri ilacı Calquence'in sonuçları başarısız oldu.
AstraZeneca’nın en önemli rakiplerinden ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.
Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'a karşı BNT162b1 adlı aşı adayının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu belirtilmişti.
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