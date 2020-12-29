Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Soçi'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti.

Çavuşoğlu, Rusya'da Mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldiği toplantıda basın toplantısı düzenledi ve ortak aşı çalışmasını açıkladı

Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili de şunları söyledi