Diyet demek aç kalmak demek değildir

Haftada 5 kilo verdiren karışım, ayda 15 kilo verdiren meyve, bir hafta da 7 kilo zayıflatan çay! Uzmanlar her ne kadar böyle bir şey yok dese de, insanlar sosyal medyada gördükleri bu 'mucizevi' vaatlere kanmaya devam ediyor.

Kusursuz görünen fizikler, yanıltıcı tanıtımlar ve şok diyetler birçok insanı sağlığından ediyor.

Diyet dediğimizde aklımıza ilk olarak kısıtlanmış sınırlandırılmış besinler hatta aç kalmak bile geliyor. Diyet kesinlikle aç kalmak değildir.

Bilinçsiz yapılan şok diyetlerle verilen kilolar genellikle kas kayıplarına neden olur ve fazlasıyla kilo olarak geri döneceğini belirten diyetisyen sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirip, su tüketimine dikkat ederek ve hayatımıza fiziksel aktiviteyi yerleştirerek daha sağlıklı olmak için sadece yaşam şekli değişiklikleri sağlayarak, herkes için belirlenmiş ideal kilolarda olmayı hedeflemeliyiz.