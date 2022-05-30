Diyetisyen Reyyan Günal ciddi uyarılarda bulundu!
Günlük yaşamda çoğu insan diyetisyene gitmeye vakit bulamadığı için online diyetisyen uygulamalarını kullanıyor. Ancak Diyetisyen Reyyan Günal bu konuda ciddi uyarılarda bulundu...
SAĞLIK 30.05.2022, 16:13 30.05.2022, 16:16
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, eve kapanma dönemlerinde alınan kiloları vermek isteyenler sosyal medyadan edindikleri diyet listelerine yöneldi.
Ancak uzmanlar diyet listelerinin kişiye özel olması gerektiği, sosyal medyadan edinilen bilgilerle yapılan diyetlerin sağlığa zararlı olabileceği konusunda uyarıyor.
Diyetisyen Reyyan günal, toplumda diyetisyenlikle ilgili eğitim almamış, birikimi olmayan birçok kişinin diyetisyen rolüne girerek, insanları yanlış bilgilendirdiğini söyledi.
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