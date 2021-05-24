Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gülşah Yüzbaşıoğlu Kütükçü’den tavsiyeler
Sıcak havalar kendini göstermeye başladı uzmanlardan ise uyarılar geldi.
SAĞLIK 24.05.2021, 17:41 24.05.2021, 19:03
Özellikle vatandaşların sıcak havalarda beslenme konusunda zorluk çekmeleri gözlerden kaçmıyor.
Sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen su olsada uzmanlara göre dikkatli beslenmekte yararlı.
Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gülşah Yüzbaşıoğlu Kütükçü Aksu Haber’e vatandaşların özellikle sıcak yaz günlerinde nasıl beslenmeleri hakkında bilgiler verdi.
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