Doç. Dr. Nazik, Koronavirüsle ilgili merak edilenleri Aksu Haber’e anlattı!

Gün geçtikçe aşı karşıtlığı gibi korona virüs tedavisinde kullanılan ilaçların karşıtlığıda başlamış durumda.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KSÜ Tıp Fakültesi Kovid-19 Genel Koordinatörü ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Selçuk Nazik, ''Bakanlığın önermiş olduğu bu ilaçlar kesinlikle kullanılmalıdır'' dedi.

KSÜ Tıp Fakültesi Kovid-19 Genel Koordinatörü ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Selçuk Nazik, favicovir ilacının diğer günlere göre ilk gününde daha fazla doz şeklinde kullanılmasının nedenini de açıkladı.