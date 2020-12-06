Doç. Dr. Nazik, Koronavirüsle ilgili merak edilenleri Aksu Haber’e anlattı!

KSÜ Tıp Fakültesi Kovid-19 Genel Koordinatörü ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Selçuk Nazik, Koronavirüsle ilgili merak edilenleri Aksu Haber’e anlattı.

KSÜ Tıp Fakültesi Kovid-19 Genel Koordinatörü ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Selçuk Nazik, bir evde iki pozitifli kişi varsa birbirinden korunması gerektiğini söyledi.

KSÜ Tıp Fakültesi Kovid-19 Genel Koordinatörü ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Selçuk Nazik, Kovid-19 geçiren birinde yeteri kadar antikor oluşmamış ise tekrar yakalanma riskinin olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında KSÜ Tıp Fakültesi Kovid-19 Genel Koordinatörü ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Selçuk Nazik, Kovid-19’u atlatan kişiler, iyileşmesine rağmen ilerleyen haftalarda da semptomların görülebileceğini ifade etti.

KSÜ Tıp Fakültesi Kovid-19 Genel Koordinatörü ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Selçuk Nazik, testi pozitif çıkan bir kişi 10 gün karantinada kaldıktan sonra tekrardan test vermesine gerek olmadığını belirtti.

Aspirinin kovid olan kişiye etkisini de değinen KSÜ Tıp Fakültesi Kovid-19 Genel Koordinatörü ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Selçuk Nazik, ikinci bir rahatsızlığı olanlarda 100 mg. Aspirin öneriyoruz dedi.

Haber: Mehmet DEVECİ