Doç. Dr. Sadık Yurttutan, Güne Başlarken’e konuk oldu!

Programda konuşan Yurttutan, bebekler ve sorunları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 2011 yılından bu yana 17 Kasım ''Dünya Prematüre Günü'' olarak kutlandığını belirtti.

Konuşmasının devamında Yurttutan, bu özel günde Prematüre bebek ne demek, prematüre bebekler ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.