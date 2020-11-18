Doç. Dr. Sadık Yurttutan, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Aksu Tv’nin Her Sabah Seyircisiyle buluştuğu ve Kurtuluş Şükür’ün sunduğu Güne Başlarken programının konuğu Doç. Dr. Sadık Yurttutan oldu.
SAĞLIK 18.11.2020, 18:08 18.11.2020, 18:15
Programda konuşan Yurttutan, bebekler ve sorunları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 2011 yılından bu yana 17 Kasım ''Dünya Prematüre Günü'' olarak kutlandığını belirtti.
Konuşmasının devamında Yurttutan, bu özel günde Prematüre bebek ne demek, prematüre bebekler ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.
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