DSÖ'den 'küresel acil durum' ilanı! Maymun çiçeği salgınında panik artıyor
Tüm dünyayı 2 yıl boyunca etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra patlak veren maymun çiçeği salgınında vakalar giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği salgınının 'küresel acil durum' ilan edildiğini duyurdu.
SAĞLIK 23.07.2022, 17:36
Maymun çiçeği salgınında endişeler giderek büyüyor. İngiltere'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan salgın için Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik bir hamle geldi. Maymun çiçeği salgınI DSÖ tarafından "küresel acil durum" ilan etti.
DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Elimizdeki araçlarla bu salgını kontrol altına alabilir ve bulaşmayı önleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Maymun çiçeği riskinin dünya genelinde ortalama, Avrupa'da ise yüksek olduğunu dile getiren Ghebreyesus, vakaların bildirilenden daha fazla olduğunu aktardı.
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