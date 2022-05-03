Dünya Astım Günü! Astım öksürüğü nedir, tedavi yolları nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ‘ne göre tüm dünyada 339 milyon kişinin astımı olduğu tahmin edilmektedir ve dünyada her yıl 400 binden fazla astıma bağlı ölüm olduğu bilinmektedir.

Astım solunum yollarının kronik bir hastalığıdır ve bazı belirtileri vardır. Öksürük astımın yaygın belirtilerinden biridir. Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi astımda da düzenli tedavi esastır.

Astım ilaçlarının çoğu cihazlarla solunum yollarına uygulanan formda olması nedeniyle doğru kullanım çok önem taşımaktadır.

KSÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Kahraman astımın mutlaka kontrol altında tutulması gerekli olduğunu belirterek aksi durumda astım krizleri ve bu krizlere bağlı çok ciddi durumların ortaya çıkabileceğini ifade etti.