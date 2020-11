Dünya bu korona belirtisini konuşuyor... İlk kez Türkiye'de görüldü

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa sürede global bir krize dönüştü. Dünya genelinde 56 milyonu aşkın insana bulaşan virüsle ilgili bir yandan aşı çalışmaları devam ederken, diğer yandan da hastalığın şifreleri çözülmeye çalışılıyor.

Hastalığın belirtileri ile ilgili çarpıcı bir çalışma Türkiye'de yapıldı. Sonuçları Urology Case Reports dergisinde yayınlanan ve İngiliz basınında da dikkat çeken çalışmaya göre; testislerde yaşanan ağrı ve şişkinlik, Kovis-19'un nadir görülen belirtilerden biri olabilir.

