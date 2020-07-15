Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 5 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 5 milyonu geçti.

SAĞLIK 15.07.2020, 12:08
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Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 5 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 5 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 5 milyon 23 bin 682'ye ulaştı.

Tedavi görenlerin 4 milyon 964 bin 137'sinde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 59 bin 545 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 1 milyon 805 bin 791 kişi ile aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke olurken, onu 643 bin 430 ile Brezilya, 320 bin 339 ile Hindistan, 211 bin 350 ile Rusya, 147 bin 667 ile Güney Afrika, 98 bin 377 ile Peru, 85 bin 467 ile Kolombiya, 84 bin 406 ile Bangladeş, 81 bin 183 ile Meksika, 77 bin 573 ile Pakistan, 63 bin 751 ile Fransa, 59 bin 475 ile Arjantin, 57 bin 960 ile Suudi Arabistan, 54 bin 378 ile Mısır, 37 bin 226 ile Endonezya, 35 bin 771 ile Belçika, 35 bin 583 ile Filipinler, 33 bin 956 ile Ekvador, 33 bin 150 ile Bolivya, 27 bin 630 ile Irak, 25 bin 518 ile Kanada, 26 bin 49 ile Ukrayna, 25 bin 131 ile Kazakistan, 25 bin 117 ile Guatemala ve 25 bin 12 ile Honduras izledi.

Türkiye'de hasta sayısı azalıyor

Türkiye'de tedavi gören hasta sayısı, iyileşenlerin sayısının 24 Nisan'dan itibaren yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla düşme eğilimine girdi. Tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan'da 80 bin 575 iken, bu sayı 3 Haziran itibarıyla 30 bin 961'e kadar geriledi.

Türkiye'de 15 Temmuz itibarıyla 12 bin 871 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Hastalardan 1204'ü yoğun bakımda, 396'sı ise solunum cihazına bağlı şekilde tedavi ediliyor.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı, 7 Nisan'da 1 milyonu, 18 Nisan'da 1,5 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 14 Mayıs'ta 2,5 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 17 Haziran'da 3,5 milyonu, 26 Haziran'da ise 4 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 13,5 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle 581 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

#yeni tip koronavirüs #Kovid19
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