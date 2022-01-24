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Dünyada ilk olacak: TURKOVAC için yeni çalışma bugün başladı

Yerli aşı TURKOVAC için yeni bir bilimsel çalışma başlatılıyor. 2 doz BioNTech aşısının üzerine bir doz TURKOVAC aşısı yaptıranların antikor değeri ölçülecek. Yeni çalışma Ankara Şehir Hastanesi'nde bugün başladı.

SAĞLIK 24.01.2022, 15:01
Dünyada ilk olacak: TURKOVAC için yeni çalışma bugün başladı

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Faz 2b çalışması kapsamında, iki doz BioNTech aşısı olmasının üstünden 90 gün geçen gönüllülere TURKOVAC'ın uygulanacağını söyledi.

Çalışmanın, Ankara Şehir Hastanesi koordinatörlüğünde İzmir ve İstanbul'daki hastanelerle birlikte toplam 5 merkezde yürütüleceğini ifade eden Ateş, şu bilgileri verdi:

"Çalışma, gönüllülerin istediği aşıyı tercih edebileceği açık etiketli ve iki kollu şekilde olacak. İki kollu olmasının sebebi, aşımız Şanlıurfa'da Dollvet fabrikasında ve Tekirdağ'da Koçak Farma'da üretilen bir aşı. Bu çalışmada, iki kollu olarak Dollvet ve Koçak Farma'daki kendi aşımızın ürünlerini kıyaslayacağız. Burada her kolda 517 gönüllü olacak ve toplam 1034 gönüllü ile çalışmamızı tamamlayacağız. 3 ay gibi kısa bir süre içinde çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz ama bu çalışmanın daha kısa süre içinde biteceğini tahmin ediyoruz."

"Önümüzdeki hafta gebelerde TURKOVAC aşılaması çalışmasına başlayacağız"

Ateş, hastanedeki gönüllülere bugün çalışma kapsamındaki ilk hatırlatma dozlarının yapıldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Bundan sonra tabii ki TURKOVAC ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta içinde, hafta sonuna doğru ergenlerde TURKOVAC çalışmamız başlayacak, bu primer doz çalışması olacak. Önümüzdeki haftada da gebelerde TURKOVAC aşılaması çalışmasına başlayacağız." 

Edinilen bilgiye göre, TURKOVAC'ın 18 yaş altına uygulanacağı pilot çalışma kapsamında, öncelikle 16-18 yaşlarındaki 50 kişinin, daha sonra 12-16 yaş ve 5-12 yaşlarındaki 100'er gönüllünün aşılanması planlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, mRNA üzeri inaktif çalışmasının dünyada ilk olacağını söylemişti.

#yerli aşı #TURKOVAC #BioNTech #Ankara Şehir Hastanesi
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