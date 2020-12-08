Dünyanın konuştuğu aşıya onay verildi! Yüzde 95 etkili...
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi. Raporda, yapılan denemeler sonucunda Pfizer/BioNTech aşısının korona virüse karşı yüzde 95 etkili ve güvenli olduğu belirtildi.
SAĞLIK 08.12.2020, 17:49
Dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen, Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bugün ilk kez İngiltere'de kullanılmaya başlamıştı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onay alan almasının ardından aşının kısa süre içerisinde ABD'de de kitlesel bir biçimde kullanılması bekleniyor.
OLUMLU YÖNDE RAPOR HAZIRLANDI
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanılmasına yönelik olumlu bir rapor hazırladı.
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