Düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirildi

Kök hücre, dolgu, botoks, ip askı, mezoterspi, veloce bbl, scarlet altın iğne, prp, zayıflama gibi birçok hizmetin bir arada bulunduğu Klinik, vatandaşların yeni gözdesi olma yolunda hızla ilerliyor.

Uygun fiyatlarıyla ve güler yüzlü kadrosuyla dikkat çeken Aliona Klinik’in açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Ve Çok Sayıda Davetli Katılım Sağladı.

Aliona Klinik İşletme Sahibi Estetik Uzmanı Nurdan Abdik, klinik hakkında bilgiler verdi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Onur Abdik’de Açılışa Katılan herkese teşekkür etti.