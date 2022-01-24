Egzama nedir? Neden olur ve nasıl geçer?
Kış aylarında havaların soğuması, rüzgârların şiddetlenmesi, güneş ışınlarının azalması gibi etkenler cilt sağlığını olumsuz etkiliyor.
SAĞLIK 24.01.2022, 11:57 24.01.2022, 13:15
Özel Megapark Hastanesi Doktorlarından Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Uzun, kışın özellikle temas egzemasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Havaların soğuması ile birlikte özellikle vücudun açık olan yerlerinde daha çok olmak üzere tüm vücutta yaygın bir kuruma başladığını ifade eden Dr. Uzun, güneş kremlerinin yazın olduğu gibi kışında kullanılması gerektiğine dikkat çekti.
Dr. Uzun konuşmasının devamında temas egzeması tedavisinde, geç kalınmaması gerektiği konusunda uyardı.
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