Ekinezya (Kirpi otu) nedir? Faydaları nelerdir ve nasıl tüketilmeli?

Soğuk kış ayları yaklaşırken insanlar bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlere yöneldi. Ekinezya ise tam istenilen besin diyebiliriz. Bağışıklık sistemini güçlendirmek, grip ve soğuk algınlığı ile mücadeleye yardımcı olmak için kullanılan ekinezyanın faydaları say say bitmiyor.

Sadece bağışıklık sistemini güçlendirmek için değil, cilt hastalıkları, eksema, mantar gibi hastalıklar içinde kullanılabilen çok çeşitli bir bitki.

Ekinezyayı 1 çay bardağı kaynamış suda 5 veya 10 dakika bekledikten sonra ılık şekilde içilmelidir. Fiyatı ise 13 TL ile 15 TL arasında değişiyor.

Ekinezya çayı çok faydalı olsa da bazı durumlarda tüketmek çok sakıncalı.